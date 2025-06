Porto v Al Ahly | line-up statistiche e anteprima

Il duello tra Porto e Al Ahly si avvicina alla sfida decisiva della fase a gironi della Coppa del Mondo del Club FIFA 2025. Con entrambe le squadre in lotta per la qualificazione, ogni dettaglio conta: formazioni, statistiche e anteprime sono al centro dell’attenzione. Solo una vittoria garantirà il passaggio agli ottavi; il resto dipende da questa battaglia, che promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto. La posta in gioco non è mai stata così alta.

2025-06-23 02:53:00 Breaking news: Porto e Al Ahly entrano nella partita finale della fase a gironi della Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025 sapendo che qualcosa di diverso da una vittoria terminerĂ definitivamente le loro speranze di raggiungere gli ultimi 16. La squadra portoghese è iniziata con un promettente pareggio per 0-0 contro Palmeiras, ma ha respinto un vantaggio iniziale per perdere 2-1 contro l’Inter Miami ad Atlanta giovedì per gentile concessione di Gol del secondo tempo. “Non credo che sarĂ una partita facile”, ha detto il centrocampista Gabri Veiga, una firma del club saudita al-ahli per circa ÂŁ 12,8 milioni all’inizio di questo mese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

