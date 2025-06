Porti | per Molo VIII Trieste primo Dibattito Pubblico in Fvg

Il primo Dibattito Pubblico in Friuli Venezia Giulia sul progetto Molo VIII di Trieste apre le porte a cittadini, enti e associazioni per esprimere opinioni, dubbi e proposte. Questa occasione unica, prevista dal nuovo Codice degli appalti, favorisce un confronto trasparente e partecipato, garantendo che le decisioni sul futuro del porto siano condivise. La partecipazione attiva di tutti sarà fondamentale per plasmare un progetto sostenibile e inclusivo, che rispecchi le esigenze della comunità e del territorio.

E' il primo Dibattito Pubblico - istituto previsto dal Codice degli appalti del 2016 e di quello rinnovato nel 2023 - che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, e riguarda il progetto Molo ottavo del Porto di Trieste, proposto dall' Autorità di Sistema Portuale in qualità di ente concedente e promotore dell'intervento. Il Dibattito Pubblico dà la possibilità a chiunque - enti, istituzioni, associazioni, singoli cittadini - di intervenire con proposte e osservazioni per consentire al proponente dell'opera - il partenariato pubblico-privato (PPP) composto dalla stessa Autorità Portuale, HHLA PLT Italy Srl, Logistica Giuliana Srl, e ICOP Spa Società Benefit, di valutare e migliorare la progettazione e programmazione dell'intervento.

