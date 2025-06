' Portella Della Ginestra | testimonianze di un eccidio | presentazione del libro di Mario Calivà

Sei invitato a scoprire le storie di coraggio e memoria che emergono dalle testimonianze raccolte nel libro di Mario Caliv224, "Portella della Ginestra: testimonianze di un eccidio". Venerdì 27 giugno alle 19, presso il Parco Bizzozero a Parma, l'evento promosso da CGIL Parma e FILCAMS CGIL Parma sarà un’occasione imprescindibile per riflettere sulla nostra storia. In apertura dell'incontro sarà presentato il...

"Portella Della Ginestra: testimonianze da un eccidio" è il titolo di un evento promosso per il prossimo venerdì 27 giugno, alle ore 19, presso il Parco Bizzozero, in via Antonio Bizzozero, 19 a Parma, da CGIL Parma e FILCAMS CGIL Parma. In apertura dell'incontro sarà presentato il.

