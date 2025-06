Portavoce iraniano sfida Trump in inglese ' biscazziere'

In un gesto di fermezza e determinazione, il portavoce militare iraniano Ebrahim Zolfaghari si rivolge in inglese a "Gambler Trump" durante il briefing odierno, inviando un chiaro avvertimento: "Tu hai iniziato questa guerra, noi la finiremo." Un episodio che evidenzia come le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuino a bruciare, lasciando pochi dubbi sulla volontà di entrambe le parti di non arretrare.

Il canale Iran International pubblica oggi un video del briefing odierno del portavoce militare iraniano Ebrahim Zolfaghari che, a un certo punto, si rivolge in inglese al "giocatore d'azzardo Trump " ("gambler Trump"), avvertendolo: "Tu hai iniziato questa guerra, noi la finiremo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Portavoce iraniano sfida Trump in inglese, 'biscazziere'

