Porsche e Ferragamo insieme sulle quattro ruote

Le due aziende, per festeggiare i 40 anni di Porsche Italia, hanno unito le forze dando vita a due modelli in edizione speciale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Porsche e Ferragamo, insieme sulle quattro ruote

In questa notizia si parla di: porsche - ferragamo - insieme - quattro

Fullkrug Juve, possibile ritorno di fiamma per l’attaccante del West Ham: è in lista insieme ad altri quattro nomi. Ultime - Il mercato della Juventus si infiamma con un possibile ritorno di fiamma: Niklas Fullkrug, attaccante del West Ham, entra nella lista degli obiettivi bianconeri insieme ad altri quattro nomi di grande interesse.

Porsche Italia e Ferragamo hanno deciso di festeggiare insieme un anniversario importante, celebrato creando uno specifico "abito" per due edizioni... Vai su Facebook

Porsche Italia celebra 40 anni con le serie speciali di 911 Carrera 4 GTS e Taycan 4S firmate Ferragamo; Porsche celebra i 40 anni in Italia con due modelli speciali Ferragamo; Quaranta, sfida e conquista: Porsche e Ferragamo trasformano i clienti in appassionati senza tempo.

Porsche e Ferragamo, insieme sulle quattro ruote - Le due aziende, per festeggiare i 40 anni di Porsche Italia, hanno unito le forze dando vita a due modelli in edizione speciale ... Come scrive vanityfair.it

Porsche Italia, per i quarant’anni di storia due gioielli speciali con Ferragamo: una 911 ed una Taycan esclusive - È un incontro fra due eccellenze mondiali nel campo dell'artigianalità e della tecnica a caratterizzare le opere a quattro ruote realizzate in edizione limitata ... Si legge su msn.com