Ponteranica riapre al pubblico l’ufficio postale di via Petos

Ponteranica dà il benvenuto alla rinascita del suo ufficio postale di via Petos 56, finalmente riaperto dopo interventi di ammodernamento e ristrutturazione. Questa rinnovata sede non solo migliora i servizi offerti ai cittadini, ma diventa anche un punto di riferimento per l'integrazione digitale e la coesione territoriale grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane. Un passo avanti verso un servizio pubblico più efficiente e vicino alle esigenze della comunità.

Bergamo. Riapre al pubblico l'ufficio postale di Ponteranica. Sono terminati nella sede di via Petos 56, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto " Polis – Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Tra gli interventi effettuati lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico un rinnovamento totale dell'ambienti all'interno della sala al pubblico e della sala consulenza, l'introduzione di una nuova postazione ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela.

