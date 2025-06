Ponte di Piave in 900 per il debutto della Ponte in blue

Un incantevole scenario che ha immerso tutti gli atleti in un’atmosfera unica e coinvolgente. La prima edizione della Corsa del Solstizio - Ponte in Blue ha riscosso un enorme successo, unendo sport, natura e convivialità in un evento indimenticabile. Con quasi 900 partecipanti, questa manifestazione ha dimostrato come il territorio possa diventare palco di emozioni e sfide sportive straordinarie, lasciando il segno nel cuore di tutti i presenti.

Gran successo per l'edizione inaugurale della Corsa del Solstizio - Ponte in Blue. Circa 900 tra runners e camminatori hanno partecipato, a Ponte di Piave, all'evento podistico scattato dal piazzale della Cantina Viticoltori Ponte per andare a svilupparsi nel suggestivo contesto naturalistico del.

