Pompei rissa tra tre uomini in strada | arrestati per aggressione e danneggiamento

Una tranquilla serata a Pompei si è trasformata in un vivace episodio di violenza quando tre uomini sono stati coinvolti in una rissa furiosa in via Sacra. Con posate e piatti come armi improvvisate, il loro scontro ha attirato l’attenzione di un agente del Commissariato di Portici-Ercolano, che ha prontamente intervenuto per fermare l’aggressione e denunciare i responsabili. La vicenda si conclude con l’arresto dei protagonisti, ma lascia aperti numerosi interrogativi sulla sicurezza nel centro storico.

Rissa con piatti e posate a Pompei, arrestati tre uomini: uno fermato dopo una colluttazione. Pompei – Una violenta rissa è esplosa nella serata di ieri in via Sacra, a Pompei, dove tre uomini sono stati visti aggredirsi con posate, lanciandosi piatti e bicchieri prelevati dai tavolini di un esercizio commerciale. A notare la scena, un agente del Commissariato di Portici-Ercolano libero dal servizio, che ha immediatamente allertato i colleghi della zona. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia di Stato, che hanno bloccato due dei soggetti coinvolti, un 28enne e un 42enne, entrambi di origine marocchina e con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

