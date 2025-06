Pomellato svela Collezione 1967 tra le stelle

Pomellato svela la sua collezione 1967 tra le stelle, attirando celebrity internazionali come Laetitia Casta, Benedetta Porcaroli e Laura Harrier. L’elegante cornice della Pinacoteca di Brera a Milano ha fatto da sfondo a un evento unico, dove le innovazioni di Alta Gioielleria hanno brillato sotto gli occhi di celebrità e appassionati. Un’occasione esclusiva che celebra il connubio tra arte, moda e talento, lasciando tutti senza parole.

Da Laetitia Casta a Benedetta Porcaroli, da Laura Harrier a Philippine Leroy-Beaulieu, Pilar Fogliati e non solo. Tante le star arrivate a Milano, alla Pinacoteca di Brera, per scoprire le nuove creazioni di Alta Gioielleria della Maison. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pomellato svela Collezione 1967 tra le stelle

