Polpette avvelenate in giardino La mia bassotta salva per un pelo

Una mattina che sembrava tranquilla si è trasformata in un dramma per Arianna Smorlesi, residente a Potenza Picena. La sua fedele bassotta ha rischiato la vita ingerendo una polpetta avvelenata nel giardino condominiale, contenente veleno per lumache. Per fortuna, la prontezza e il tempestivo intervento veterinario hanno evitato il peggio, dimostrando quanto sia fondamentale essere sempre vigili e pronti a intervenire in situazioni di emergenza.

Potenza Picena (Macerata), 23 giugno 2025 – Una tranquilla mattina si è trasformata in un incubo per Arianna Smorlesi, residente a Potenza Picena, nella zona dietro l’Hotel Torresi, dopo essersi trasferita da Recanati, dove gestiva un negozio di abbigliamento per bambini. La sua bassotta, infatti, ha ingerito una polpetta di carne contenente veleno per lumache, gettata nel giardino del suo condominio. Solo la corsa dal veterinario ha evitato il peggio e ora l’animale è salvo, per fortuna, ma resta sotto osservazione. La denuncia è arrivata tramite un post sui social che ha subito suscitato indignazione e allarme tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polpette avvelenate in giardino. “La mia bassotta salva per un pelo”

