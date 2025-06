Poliziotti rapinano una casa durante una perquisizione | arrestati Portati via 36mila euro dalla cassaforte

In un'incredibile svolta delle indagini, tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli di Roma sono stati arrestati per aver scatenato un furto durante una perquisizione. Portati via 36 mila euro dalla cassaforte di una casa, i protagonisti di questa vicenda scuotono l'istituzione stessa. La loro condotta, ora al centro di un'inchiesta, mette in discussione la fiducia nella divisa e solleva gravi dubbi sulla legalità degli interventi.

Tre poliziotti¬†del Commissariato Salario Parioli (Roma) sono finiti agli arresti domiciliari per aver rapinato una casa durante una perquisizione. I tre agenti hanno rubato¬†36 mila euro da. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Poliziotti rapinano una casa durante una perquisizione: arrestati. Portati via 36mila euro dalla cassaforte

