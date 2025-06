Politano pronto a legarsi a vita col Napoli

Matteo Politano si appresta a scrivere il suo capitolo più importante: un legame indissolubile con il Napoli. Dopo l’amore di lunga data con Alessandra, l’esterno dell’azzurro è pronto a un nuovo grande matrimonio, questa volta con il club partenopeo. Un passo deciso che suggella il suo sogno e la sua passione per i colori azzurri, confermando il suo affetto e impegno verso la squadra.

Politano pronto a legarsi al Napoli "a vita": settimana prossima l'incontro per il rinnovo - Spazio al presente di Matteo Politano (30 anni), nuovo protagonista della squadra di Garcia, all'interno della pagine de Il Mattino distribuito stamani in edicola. tuttomercatoweb.com scrive