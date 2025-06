Pogba verso il Monaco punge la Juve | Non mi ha aiutato

Paul Pogba si appresta a tornare in campo con il Monaco, lasciando alle spalle la lunga attesa e le polemiche legate alla squalifica per doping. Dopo aver lasciato la Juventus lo scorso novembre, il talento francese sta per riabbracciare la Ligue 1, pronto a riprendersi il suo ruolo di protagonista. In un’intervista esclusiva a TF1, Pogba ha già annunciato le sue ambizioni: un ritorno che non solo farà gioire i tifosi, ma punge anche la Juve, lasciandola dietro le quinte.

Paul Pogba è pronto al ritorno in campo dopo la squalifica per doping di quattro anni, poi ridotta a 18 mesi. Secondo Le Parisin è tutto fatto con il Monaco, mancano solo le firme e l’ufficialità. Poi, il talento francese classe 1993, che si è separato ufficialmente dalla Juventus lo scorso novembre, ripartirà dalla Ligue 1. In attesa di rivederlo in campo, l’ex centrocampista juventino ha rilasciato un’intervista alla tv francese TF1. Pogba: “La Juve non mi ha aiutato”. Parlando al programma ‘Sept à Huit’ a proposito della vicenda doping che lo ha portato al divorzio con il club bianconero il francese ha dichiarato: “Non erano davvero dalla mia parte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pogba verso il Monaco punge la Juve: “Non mi ha aiutato”

