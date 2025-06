Pogba va all’attacco della Juve | La squalifica è stata uno shock il club durante questo periodo non è mai stato dalla mia parte L’accusa del francese

Paul Pogba, ex stella della Juventus, ha recentemente rivelato quanto la squalifica e le accuse abbiano rappresentato uno shock emotivo difficile da superare. In un’intervista a TF1, l’ex centrocampista ha criticato duramente il club, affermando di non aver mai ricevuto il supporto sperato durante quel periodo complicato. Ora, a un passo dal trasferimento al Monaco, Pogba si prepara a voltare pagina, lasciando alle spalle polemiche e delusioni per concentrarsi sul nuovo inizio.

Pogba va all’attacco della Juve: le parole dell’ex centrocampista banconero, oggi a un passo dal trasferimento a parametro zero al Monaco. Paul Pogba ha parlato a TF1. Di seguito le parole dell’ex centrocampista della Juventus, oggi a un passo dal trasferimento al Monaco. POGBA – « È stato uno shock. Ho dovuto anche lasciare l’Italia: non potevo allenarmi e per me era troppo difficile. Il club non era dalla mia parte, questa cosa mi ha colpito pesantemente. Non ho mai capito il perché. Io combattevo contro l’antidoping, non contro la Juventus » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba va all’attacco della Juve: «La squalifica è stata uno shock, il club durante questo periodo non è mai stato dalla mia parte». L’accusa del francese

In questa notizia si parla di: pogba - attacco - juve - shock

Gol Lookman, anche l’obiettivo in attacco fa felice la Juve in Atalanta Roma: altra perla del nigeriano che spedisce in Champions la Dea – VIDEO - Ademola Lookman si conferma protagonista indiscusso, realizzando un gol spettacolare che ha sboccato il match tra Atalanta e Roma.

Moggi shock: «La Juventus è stata rapinata a Perugia!»; Juventus, dichiarazioni shock di Pogba dopo la squalifica per doping: È finita, non so più chi sono; Juventus, c'è l'offerta dall'Arabia per Paul Pogba. De Paul e Kessie possibili alternative.

Pogba attacca la Juventus: "Ero in guerra contro l'antidoping, non contro loro. Non sono stati gentili con me" - Paul Pogba ha parlato al programma Sept à Huit, occasione per raccontarsi e per raccontare due grane che lo hanno riguardato, impattando fortemente sulla sua vita:. Si legge su msn.com

Pagina 2 | Pogba, veleno sulla Juve: “Non è stata dalla mia parte e non ho capito il perché” - Il centrocampista francese, a un passo dal Monaco, torna sul periodo della squalifica: “Ero in guerra con l’antidoping, non contro i bianconeri” ... tuttosport.com scrive