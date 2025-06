Pogba shock accusa la Juventus | Mi hanno negato questa cosa

Il mondo del calcio si scuote con le sorprendenti accuse di Paul Pogba alla Juventus, che sostiene di essere stato negato qualcosa di fondamentale. Dopo aver superato la squalifica ridotta e aver lasciato i bianconeri, il centrocampista francese si prepara ora a tornare in campo con il Monaco, ma le tensioni tra lui e la vecchia squadra continuano a far parlare di sé, aprendo un nuovo capitolo di polemiche e scrutinio.

Paul . Paul Pogba è pronto a rientrare in campo. Dopo la squalifica di quattro anni per doping, ridotta a 18 mesi grazie al Tas, e la rescissione consensuale con la Juventus, il centrocampista francese ripartirĂ dal Monaco. Tornato a Torino nell’estate del 2022, dopo l’esperienza al Manchester United, la seconda avventura in bianconero è stata costellata da piĂą ombre che luci. Prima i numerosi infortuni, poi la squalifica per doping e infine l’addio maturato alla fine del 2024. A incrinare il rapporto con il club è stata anche un’intervista – non approvata – rilasciata a La Gazzetta dello Sport dopo l’annuncio della riduzione della squalifica. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Pogba shock, accusa la Juventus: “Mi hanno negato questa cosa”

