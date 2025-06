Pogba ha deciso | l’ex Juve giocherà in Europa ed anche nella prossima Champions League! Affare fatto ecco la squadra scelta dal centrocampista francese

Paul Pogba ha deciso: il suo ritorno in campo sarà con il Monaco, la squadra che lo accompagnerà anche nella prossima Champions League. Dopo settimane di speculazioni, l’ex Juventus ha scelto di rinnovare la sua avventura europea, firmando un contratto biennale. Un ritorno emozionante per i tifosi e un tassello importante nel mosaico delle stelle del calcio internazionale. La nuova sfida di Pogba sta per cominciare, e il futuro è tutto da scrivere...

Pogba ha scelto: l'ex Juve giocherà in Europa e in Champions a partire dalla prossima stagione. La decisione del centrocampista. Paul Pogba è pronto a tornare. Dalla Francia arrivano solo conferme: è tutto fatto per il ritorno in campo del centrocampista francese ex Juventus. Il calciatore ha scelto il Monaco e giocherà anche la prossima Champions League. Pronto un contratto biennale per l'ex bianconero, che torna dunque in patria e giocherà in Ligue 1. Mancano ormai solo firme ed annunci ufficiali.

Il ritorno di Paul Pogba si avvicina: l'ex Juve pronto a firmare con il Monaco, un passo importante per tornare in Europa e disputare la prossima Champions League.

