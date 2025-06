Pogba e la squalifica per doping | La Juventus non mi ha aiutato

Il ritorno di Paul Pogba sta finalmente prendendo forma, ma il suo percorso è stato segnato da sfide e delusioni. Dopo aver scontato la squalifica per doping, il francese si prepara a una nuova avventura con il Monaco, lasciando però amarezza nel cuore: aveva sperato in supporto dalla Juventus, senza riceverlo. La sua storia è un esempio di resilienza e voglia di riscatto, che merita di essere raccontata fino in fondo.

Il rientro di Paul Pogba è sempre più vicino. Dopo la fine della squalifica per doping, il francese ha infatti trovato l’accordo con il Monaco per un contratto biennale, di cui si attende ormai solamente l’ufficialità. Prima di esordire nel campionato francese, però, il centrocampista 32enne ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «Avevo chiesto aiuto alla Juventus, eppure non mi è stato concesso», ha raccontato alla televisione transalpina Tf1. «Diciamo che non mi hanno sostenuto, e questo mi ha colpito: non ne ho capito il motivo». Pogba, frecciata alla Juventus: «Credevo di essere in guerra con l’antidoping, non con loro». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pogba e la squalifica per doping: «La Juventus non mi ha aiutato»

In questa notizia si parla di: pogba - squalifica - doping - juventus

Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping: è vicino l’accordo con il Monaco - Dopo quasi due anni di silenzio, Paul Pogba si prepara a tornare in campo, questa volta con il Monaco.

Torna a parlare Paul #Pogba e non risparmia il racconto sulla #Juventus nel periodo della squalifica per doping - X Vai su X

Paul Pogba riparte da casa sua...dalla Francia Secondo Sky Sport, l'ex Juventus è in contatto con il Monaco e i dialoghi procedono spediti Non gioca una partita ufficiale dal settembre 2023. In seguito è stato squalificato per doping per 4 anni, fino alla ri Vai su Facebook

Pogba e la squalifica: La Juve non mi ha aiutato. Credevo di lottare solo con l'antidoping, ma...; Paul Pogba: La Juve non mi ha aiutato durante la squalifica per doping, avevo chiesto aiuto; Caso doping, Paul Pogba all’attacco: «La Juventus non mi ha aiutato».

Pogba al veleno contro la Juve: «Non mi hanno aiutato. Pensavo di essere in guerra con l'antidoping, non contro di loro» - Dopo la squalifica per doping e l'addio amaro con la Juventus, il francese riparte dal campionato di casa. Come scrive leggo.it

Pogba al vetriolo con la Juve: che frecciata sulla squalifica - Paul Pogba sta per tornare in campo dopo due anni, con il Monaco, per la squalifica per doping: intanto ha 'sparato' contro la Juve ... Si legge su calciomercato.it