Pogba attacca la Juventus | Ero in guerra contro l'antidoping non contro loro Non sono stati gentili con me

Paul Pogba svela i suoi sentimenti più profondi in un'intervista esclusiva, affrontando temi delicati come le controversie con la Juventus e le accuse di doping. Tra sincerità e franchezza, l’ex stella del calcio si apre su una battaglia personale che ha segnato il suo percorso. Un racconto intenso che mette in luce il lato umano di un campione sotto pressione, e che ci invita a riflettere sulla complessità della sua vicenda.

Paul Pogba ha parlato al programma Sept à Huit, occasione per raccontarsi e per raccontare due grane che lo hanno riguardato, impattando fortemente. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: pogba - attacca - juventus - quot

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra" - La stagione di Pierre Kalulu si conclude amaramente, con la squalifica che lo tiene lontano dal campo nelle ultime due partite della Juventus.

Antonio Conte ritorna sulle voci “fastidiose” degli ultimi mesi: “Non ho mai avuto un accordo con la Juventus” “Grazie, è sempre bello raccontarsi”: così il tecnico del Napoli Antonio Conte al termine della lunga intervista registrata a Torino per “Federico B Vai su Facebook

Juventus, crescono le quotazioni di Tudor: deciderà Comolli in Usa; Juventus, il Ceo di Tether: Quando cacciamo il grano? Non ci viene permesso dalla società; Ultimissime Juve: Pogba, CdA, aumento di capitale, Chiesa e Allegri Live.

Pogba attacca la Juventus: "Ero in guerra contro l'antidoping, non contro loro. Non sono stati gentili con me" - Paul Pogba ha parlato al programma Sept à Huit, occasione per raccontarsi e per raccontare due grane che lo hanno riguardato, impattando fortemente sulla sua vita:. Scrive msn.com

Caso Pogba e cessione Juventus: Ravanelli va all’attacco - Una notizia quindi che ha colto alla sprovvista gli addetti ai lavori e che rischia di pregiudicare definitivamente la seconda vita di Pogba alla Juventus. Segnala calciomercato.it