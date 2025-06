Pogba attacca la Juventus | Durante la squalifica non mi ha aiutato

Paul Pogba, pronto a rientrare in campo dopo la squalifica per doping, non ha nascosto il suo disappunto nei confronti della Juventus, accusandola di non avergli dato supporto durante il periodo di inattività. La sua prossima avventura sarà con il Monaco, dove firmerà un contratto biennale. Restate con noi per tutte le ultime notizie e aggiornamenti su questa vicenda intricata e sorprendente.

Il centrocampista francese Paul Pogba, che si appresta a tornare in campo dopo la squalifica per doping, ha lanciato una frecciata alla Juventus. Paul Pogba si prepara a tornare in campo dopo la prossima firma su un contratto biennale con il Monaco per la prossima stagione. Il centrocampista francese, reduce dalla squalifica, poi ridotta, per il caso doping che lo ha riguardato e dalla conseguente rescissione del suo contratto con la Juventus, si appresta a esordire in Ligue 1, dopo una carriera tra Premier e Serie A.

Pogba attacca la Juventus: "Ero in guerra contro l'antidoping, non contro loro. Non sono stati gentili con me" - Paul Pogba svela i suoi sentimenti più profondi in un'intervista esclusiva, affrontando temi delicati come le controversie con la Juventus e le accuse di doping.

Pogba riparte dal Monaco e attacca la Juve: "Non mi ha aiutato e non so perché" - "Sono mentalmente e fisicamente pronto e non vedo l'ora di riprendere, a 32 anni, come se fossi ancora un ragazzino". Scrive tg.la7.it

