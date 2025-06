Pogba attacca la Juve | Credevo di essere in guerra contro l’antidoping non contro di loro

Paul Pogba rompe il silenzio e si scaglia contro la Juventus, non risparmiando critiche dopo la sua squalifica. In un'intervista emozionante su “Sept à Huit” di TF1, il centrocampista francese rivela di aver sentito di essere in guerra più con l'antidoping che con i bianconeri stessi. Ecco le sue parole: un’accusa forte che apre un nuovo capitolo nella controversia che ha scosso il mondo del calcio.

Paul Pogba non le ha mandate a dire alla Juve. Nel corso di un’intervista rilasciata su “Sept Ă Huit” su “TF1” si è confessato, lasciandosi andare ad alcune frasi contro i bianconeri. A seguire le sue principali dichiarazioni. Pogba contro la Juve: c’entra la famosa squalifica. «Avevo chiesto aiuto alla Juve ma non mi hanno aiutato, non mi è stato concesso nulla. Intendo sulla possibilitĂ di poter fare dei massaggi oppure di avere un preparatore atletico visto che facevo sempre parte della squadra. Ma ne avevo diritto. Non mi hanno sostenuto e questo mi ha colpito in maniera negativa, sono rimasto deluso anche perchĂ© non ne capisco il motivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogba attacca la Juve: «Credevo di essere in guerra contro l’antidoping, non contro di loro»

Pogba e la squalifica: "La Juve non mi ha aiutato. Credevo di lottare solo con l'antidoping, ma..." - Paul Pogba riparte dal Monaco, lasciando alle spalle un periodo turbolento e la squalifica che lo ha coinvolto.

Il francese in una intervista televisiva a Tf1 attacca pesantemente il club bianconero per come è stato gestita la squalifica di 18 mesi per doping: "I miei figli mi chiedevano quando sarei tornato a giocare e io non sapevo che cosa rispondergli"

