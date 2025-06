Pogba al vetriolo con la Juve | che frecciata sulla squalifica

Paul Pogba, dopo due anni di assenza, si prepara a tornare in campo con il Monaco, ma non ha nascosto il suo risentimento verso la Juventus. Con una frecciata sulla squalifica, il francese ha ricordato le sfide e le ingiustizie vissute, lasciando trasparire un senso di delusione e frustrazione. La sua voce si fa sentire forte e chiara: il passato, tra doping e penalizzazioni, non ha spento la sua determinazione.

Il centrocampista francese sta per tornare in campo con la maglia del Monaco dopo due anni, ma si è tolto qualche sassolino Negli ultimi anni due casi di doping hanno più di tutti scosso il calcio italiano, con tanto di lunga squalifica. Due nomi importanti, due questioni che hanno penalizzato fortemente le carriere di Paul Pogba e il ‘Papu’ Gomez che ancora non sono tornati in campo. La squalifica per il centrocampista francese in realtà è terminata da qualche mese e ora potrebbe effettivamente rientrare nel calcio professionistico. Manca ormai solo l’ufficialità per la sua firma con il Monaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pogba al vetriolo con la Juve: che frecciata sulla squalifica

