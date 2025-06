Poesia musica dal vivo e arte al Giardino delle Rose

Immerso nel suggestivo scenario del Giardino delle Rose a Firenze, il 26 giugno alle 19 si svolgerà un evento imperdibile: poesia, musica dal vivo e arte si fonderanno in un'atmosfera magica per celebrare la presentazione della seconda raccolta di Riccardo Stellini, "Il segreto dei cani". Un’occasione unica per immergersi in un viaggio emozionale tra parole e melodie, in uno dei luoghi più affascinanti della città. Non mancate!

Firenze, 23 giugno 2025 - Il prossimo 26 giugno alle 19, nel Giardino delle Rose, ai piedi del Piazzale Michelangelo, si terrà la presentazione della seconda raccolta poetica di Riccardo Stellini, "Il segreto dei cani", edita da Nulla die Edizioni. Riccardo Stellini, modello e poeta, rifugge con determinazione ogni etichetta, ma è impossibile non riconoscere come il giovane fiorentino, classe 1988, incarni entrambi i mondi. Volto noto per le numerose campagne pubblicitarie che lo hanno reso riconoscibile al grande pubblico, da anni affianca alla carriera nella moda una profonda dedizione alla scrittura poetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poesia, musica dal vivo e arte al Giardino delle Rose

