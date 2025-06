Podismo Trofeo del Frignano prima tappa a Gheduzzi Mori ottimo secondo a Morlini la gara femminile

Un’atmosfera di entusiasmo e passione per il podismo che coinvolge atleti di ogni livello. La prima tappa a Gheduzzi Mori ha regalato emozioni intense, con ottimi piazzamenti come il secondo di Morlini nella gara femminile e una partenza col botto. La Polisportiva locale, con oltre 15 anni di esperienza, continua a sorprendere con un percorso affascinante e impegnativo, consolidando il Trofeo del Frignano come uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo regionale.

Partenza col botto per il Trofeo del Frignano. La prima tappa di Monchio (Palagano) ha visto all’arrivo oltre cento agonisti. Un bel successo per la polisportiva locale che, da 15 anni, propone una corsa bella, panoramica, con salite impegnative e discese spezzagambe fino all’ultima arrampicata per l’arrivo. A Monchio hanno sempre creduto nel Trofeo del Frignano, di cui fanno parte dal primo anno, e hanno organizzato una gara con corollario di giochi e corse per bambini e di una non competitiva non banale, oltre ad un ’terzo tempo’ che ha consentito a tanti di ristorarsi al fresco. Della minacciata allerta meteo, neanche una goccia ha rovinato la festa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. Trofeo del Frignano, prima tappa a Gheduzzi. Mori ottimo secondo, a Morlini la gara femminile

Le gare presentate ieri in Provincia. La prima tappa sabato a Monchio di Palagano. Previste anche camminate non competitive

