Podismo Le competizioni regionali Incetta di medaglie per il Parco Alpi Apuane

Le competizioni regionali di podismo tornano a dominare con un’incetta di medaglie per il Parco Alpi Apuane. È Marco Pierotti a brillare come re dell’11º Trofeo "San Pietro" a Retignano, vincendo i 10 km con grande stile. Tra vittorie di categoria e piazzamenti, il parco si conferma protagonista indiscusso delle corse lucchesi, dimostrando ancora una volta la passione e il talento della sua squadra. La stagione promette ancora emozioni intense!

E’ Marco Pierotti il re dell’11esimo trofeo "San Pietro", gara 10 km. a Retignano, in lucchesia. Nella stessa corsa, vittorie di categoria per Lorenzo Checcacci (SM55), Fabrizio Santi (SM70) e Flavia Cristianini (SF55), secondo posto di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) e Paolo Cogilli (SM50), terzo posto di categoria per Cristina De Rocco (SF55). In gara anche Mazzino Martinelli e Giovanni Marra. Nella 19esima edizione della " Coppa Gruppo Electra ", gara di 11 km. sulle strade di Poggibonsi, nel senese, settimo posto assoluto per Simone Cimboli e buona prova per Riccardo Durano; mentre al meeting in pista CSI di Pontremoli, buone prove per Massimiliano Frandi, Enrico Piastra ed Elisa Cosimi sugli 800 metri e per Elisa Cosimi sui 100 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo Le competizioni regionali. Incetta di medaglie per il Parco Alpi Apuane

