pmi italiane ora servono nuove visioni strategiche

delle piccole e medie imprese italiane. Nel contesto di un 2025 che si preannuncia come anno di grande transizione, è fondamentale adottare nuove prospettive strategiche per affrontare le sfide globali e cogliere le opportunità emergenti. Solo attraverso innovazione, resilienza e una visione lungimirante il sistema delle PMI potrà rilanciare il proprio ruolo nel panorama internazionale, contribuendo al rilancio economico del Paese.

IL 2025 si sta delineando come un anno di transizione profonda: un cambiamento di paradigma che investe la geofinanza globale, il sistema degli scambi commerciali e il ruolo delle banche nei processi di sviluppo industriale. A fronte di una crescente instabilità negli equilibri internazionali, si aprono - per un Paese come l' Italia - spazi di manovra che richiedono visione strategica, capitale paziente e un rinnovato protagonismo del tessuto produttivo di qualità. L'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti, Cina ed Europa – ulteriormente alimentate dall'agenda protezionista del nuovo mandato presidenziale statunitense – sta progressivamente ridisegnando la geografia delle catene del valore.