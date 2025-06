Playout Serie B 2025 | la Sampdoria resta in B Salernitana retrocessa in Serie C dopo la sospensione del match all’Arechi

Nella notte drammatica dello stadio Arechi, la suspense ha raggiunto il suo culmine: il match di ritorno dei playout di Serie B 2025 tra Salernitana e Sampdoria, sospeso al 65° minuto con i liguri avanti per 2-0, ha deciso le sorti dei club. La Sampdoria si salva, mentre la Salernitana retrocede in Serie C, un risultato che resterà impresso nella memoria di tifosi e appassionati. La scena sportiva si prepara a nuovi capitoli di una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.

La Sampdoria conquista la salvezza e resta in Serie B al termine di una drammatica serata allo stadio Arechi. Il match di ritorno dei playout di Serie B 2025 contro la Salernitana è stato sospeso definitivamente al 65? minuto, con i blucerchiati in vantaggio per 2-0, un risultato che sancisce la retrocessione dei campani in Serie C. La situazione è precipitata quando i tifosi della Salernitana, furiosi per l’andamento della partita e per la retrocessione ormai certa, hanno invaso la pista d’atletica, lanciando fumogeni, petardi e seggiolini in campo. L’arbitro Daniele Doveri ha dapprima interrotto la partita e, dopo circa dieci minuti, ha deciso di far rientrare le squadre negli spogliatoi, decretando poi la sospensione definitiva dell’incontro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Playout Serie B 2025: la Sampdoria resta in B, Salernitana retrocessa in Serie C dopo la sospensione del match all’Arechi

In questa notizia si parla di: serie - salernitana - playout - sampdoria

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

?#Serie B: il #playout #Salernitana-#Sampdoria sospeso, cosa è accaduto all'Arechi Vai su X

#Salerno #Calcio # Finisce nel peggiore dei modi il playout di ritorno tra #Salernitana e #Sampdoria Al 65’ l’arbitro sospende il match per lanci di petardi e oggetti in campo.Sarà sconfitta a tavolino e retrocessione in C per i granata. #SerieB #Playout #Salernit Vai su Facebook

Lancio di petardi, fumogeni e seggiolini: gara interrotta. Samp salva, Salernitana in C; Rivivi la diretta Salernitana-Sampdoria playout Serie B: partita interrotta, granata in Serie C; Dove vedere Salernitana-Sampdoria, finale playout di serie B: a che ora si gioca.

Rivivi la diretta Salernitana-Sampdoria playout Serie B: partita interrotta, granata in Serie C - In caso di parità nel punteggio complessivo tra andata e ritorno, infatti, sarebbero i granata a passare il turno ... Segnala msn.com

Sampdoria in Serie B: segna 2 gol alla Salernitana, poi gara sospesa e chiusa dopo 75' perché all'Arechi vola in campo di tutto - Dalla retrocessione diretta alla salvezza ottenuta dalla Sampdoria ai playout contro la Salernitana dopo la penalizzazione al Brescia che ha spedito le rondinelle in Serie C. Da msn.com