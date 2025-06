Plastiche elettrodomestici e pneumatici | rifiuti abbandonati sulla Monti Lepini

Un'area che dovrebbe essere un angolo di natura incontaminata si è trasformata in una discarica a cielo aperto, minacciando la bellezza e la biodiversità dei Monti Lepini. Grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali, sono stati scoperti e documentati numerosi rifiuti abbandonati, tra cui plastiche di elettrodomestici e pneumatici. È ora di agire per preservare questo patrimonio naturale e contrastare il fenomeno dello smaltimento selvaggio.

Un nuovo intervento dei volontari dell'associazione nazionale guardie eco ambientali ha permesso di scoprire un'altra vera e propria discarica a cielo aperto nel territorio di Sezze. E' accaduto nei giorni scorsi lungo la strada Monti Lepini dove sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere

