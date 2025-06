Più incendi in Campania nel 2024 | i Comuni maglia nera della regione

L’estate 2024 si apre con una sfida cruciale per la Campania: il record di incendi che minacciano il suo patrimonio naturale e le sue comunità. Secondo il Piano Antincendi della Regione, Sessa Aurunca e Montaguto sono i comuni più colpiti, evidenziando la crescente emergenza. Con 1.774 incendi nel 2023, il rischio aumenta e impone interventi immediati. È tempo di agire per proteggere il nostro territorio e preservare il suo valore.

Tempo di lettura: 2 minuti Sessa Aurunca (Caserta) è il comune campano col record di incendi nel 2024, mentre Montaguto (Avellino) ha quello di superficie totale danneggiata. Sono alcuni dati riportati nel Piano Antincendi della Regione per il triennio 2025-2027, approvato dalla giunta di Santa Lucia il 16 giugno. Un orizzonte impegnativo attende la Campania, all’inizio dell’estate. L’anno scorso sono stati 1.774 gli incendi (boschivi non boschivi) sul territorio regionale: +150 rispetto al 2023. Salerno la provincia più colpita. Risultano danneggiati 3.523,14 ettari di bosco e 2.634,67 ettari di altre tipologie di vegetazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Più incendi in Campania nel 2024: i Comuni maglia nera della regione

In questa notizia si parla di: incendi - regione - campania - comuni

Bandiera Blu in Campania: comuni, spiagge e porti premiati per la qualità dei mari - La Campania conquista nuovamente la Bandiera Blu, un prestigioso riconoscimento che celebra la qualità delle sue acque e la bellezza delle sue spiagge e porti.

INCENDI BOSCHIVI, DAL 15 GIUGNO PERIODO GRAVE PERICOLOSITA'. NO A FUOCHI ALL'APERTO, GIOCHI PIROTECNICI E BRACIATE NEI BOSCHI. Entra in vigore il 15 giugno prossimo il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi in C Vai su Facebook

Più incendi in Campania nel 2024: i Comuni maglia nera della regione; Incendi boschivi, dal 15 giugno stato massima pericolosità; Estate 2025, la regione lancia l’allarme incendi boschivi.

Estate 2025, la regione lancia l’allarme incendi boschivi - Anche per questa estate 2025 arriva dalla Regione Campania la dichiarazione dello stato di grave pericolosita’ per gli incendi boschivi. Riporta ilgolfo24.it

Prevenzione incendi boschivi: riunione di coordinamento in Prefettura, il vademecum per evitarli - Alla luce della variabilità degli scenari di rischio connessi anche ai cambiamenti climatici, la riunione svoltasi in Prefettura ha rappresentato una preziosa occasione per chiarire i passaggi sulle p ... Si legge su infocilento.it