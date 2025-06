Più Dragon Trainer che Elio | i risultati del box office italiano del weekend

Il weekend cinematografico in Italia premia l’animazione con un sorprendente dominio di "Dragon Trainer". Con oltre 482mila euro incassati, il film DreamWorks conquista il cuore del pubblico, seguito da Elio e Lilo & Stitch. Un trionfo che conferma come le storie animate continuino a catturare grandi e piccini, rendendo questo periodo perfetto per immergersi nel magico mondo dell’animazione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli del box office!

