Pistoia Blues Festival | dal 3 al 15 luglio la 44esima edizione il programma

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con la 44ª edizione del Pistoia Blues Festival, dal 3 al 15 luglio in Piazza Duomo. Un viaggio tra talenti internazionali di blues rock e storie autentiche dei protagonisti italiani, con momenti imperdibili come il concerto di Marcus King. L’attesa cresce: l’apertura ufficiale è prevista per il 27 giugno, anche se Beth Hart ha dovuto rinunciare al suo tour estivo.

PISTOIA – Si terrà dal 3 al 15 luglio la 44esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia. Anche quest'anno il Festival proporrà un mix tra grandi artisti internazionali con particolare attenzione al blues rock più virtuoso e lo storytelling d'autore con i principali protagonisti italiani. La partenza del festival non si terrà il più il 27 giugno in quanto Beth Hart ha annullato l'intero tour estivo per problemi di salute, ma sarà il 3 luglio con la sezione "Storytellers" del festival quando si esibirà il cantautore ALFA a cui seguirà il 4 luglio Marcus King (un nuovo King a Pistoia, nel centenario della nascita del grande B.

