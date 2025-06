Pisa | documenti falsi per alloggiare in B&B coppia arrestata

Una coppia di incensurati è finita in manette a Pisa per aver utilizzato documenti falsi al fine di soggiornare in un B&B, sollevando un caso di sofisticata contraffazione. I carabinieri, con un intervento tempestivo, hanno smascherato l’inganno e assicurato alla giustizia chi cercava di aggirare le norme. La vicenda mette in evidenza quanto sia importante vigilare sulla provenienza dei documenti e garantire la sicurezza nelle strutture ricettive.

I carabinieri della compagnia di Pisa hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi incensurati, con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

