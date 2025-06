Piomba in reparto urlando poi sferra un pugno all’operatore | arrestato un 50enne

Un episodio di violenza scuote il reparto ospedaliero di Lecce: un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, ha inscenato una scena aggressiva, urlando e colpendo un operatore. L’intervento della polizia ha portato all’arresto dell’uomo, ora sotto accusa per lesioni. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza negli ambienti sanitari, richiedendo riflessioni e misure concrete per tutelare chi lavora nel settore.

LECCE – Ancora un’intemperanza e un’aggressione fisica ai danni di personale in servizio in un reparto ospedaliero e si è reso necessario l’intervento della polizia che ha arrestato un 50enne, originario di Matera, di fatto senza fissa dimora. Per lui l’accusa è quella di lesioni al personale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it