Pioggia di missili dall’Iran sulle basi americane in Iraq e Qatar | Trump torna nella situation room video

Quando si verificano tensioni come queste, è difficile mantenere la calma, soprattutto se hai un viaggio in programma domani. La recente pioggia di missili dall’Iran sulle basi americane in Iraq e Qatar ha acceso allarmi e preoccupazioni globali. In un contesto così instabile, il pensiero vola alle nostre sicurezze e alle incognite che ci attendono. È importante restare informati e preparati, anche in momenti di grande tensione internazionale.

L'Iran ha avviato la risposta all'America: un attacco missilistico multiplo indirizzato sulle basi degli Stati Uniti nei paesi del Medio Oriente. Tra gli obiettivi la base aerea di Al Udeid, in Qatar, e le basi in Iraq. Lo ha annunciato la televisione iraniana. L'attacco rappresenta la risposta di Teheran ai bombardamenti degli Usa contro i siti nucleari in Iran di domenica. When I see this it makes me so nervous to be flying back tomorrow from Dubai via Doha. Like this video really hits home how serious this situation is rapidly becoming. Call me soft but I hate war and I just want this to end? pic.