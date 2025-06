Pio Esposito Inter può cambiare il futuro | cosa filtra dopo il Mondiale per Club la sensazione di Chivu

L’Inter guarda al futuro con fiducia, e Pio Esposito rappresenta una delle sue speranze più promettenti. Dopo un esordio positivo nel Mondiale per Club, il giovane attaccante classe 2005 si sta facendo strada tra le certezze nerazzurre. La sensazione di Chivu e i piani del club indicano che Pio ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista. Ma cosa riserva il percorso di questo talento emergente? Restate con noi per scoprirlo.

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio positivo nel Mondiale per Club. I dettagli. L’ Inter ha idee ben chiare sul futuro di Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005, come riportato da calciomercato.com. Mentre per il fratello Sebastiano i piani sembrano orientati verso una nuova cessione, per Pio il discorso è diverso: i nerazzurri lo considerano un asset importante e strategico per gli anni a venire. Lo testimonia il recente rinnovo di contratto fino al 2030, arrivato dopo l’assalto del Napoli, respinto con decisione dalla società. L’obiettivo del club è chiaro: testarlo durante il Mondiale per Club per valutare se potrà far parte stabilmente della rosa 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, può cambiare il futuro: cosa filtra dopo il Mondiale per Club, la sensazione di Chivu

In questa notizia si parla di: esposito - inter - mondiale - club

