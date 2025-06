Pio Esposito Inter per la sua permanenza la palla passa a Chivu? C’è un’ipotesi da non escludere!

Il futuro di Francesco Pio Esposito all’Inter è al centro delle attenzioni: con il suo esordio in campo e la possibilità di un ruolo stabile, il giovane talento si gioca una grande occasione. Ma le voci non si fermano qui: tra ipotesi di permanenza e strategie di mercato, la palla passa a Chivu, che potrebbe decidere il destino del promettente attaccante nerazzurro. Di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

Il futuro di Francesco Pio Esposito è uno dei temi caldi del calciomercato Inter. L'attaccante, rientrato dal prestito in Serie B allo Spezia, è attualmente a disposizione di Chivu al Mondiale per Club e ha trovato il suo esordio con la maglia nerazzurra proprio pochi giorni fa contro gli Urawa Reds. Ecco cosa ha scritto il Corriere dello Sport sull'ipotesi di una sua permanenza in pianta stabile in prima squadra. PIO ESPOSITO INTER – « Il centravanti è un altro dei talenti che Chivu ha lanciato sul grande palcoscenico.

