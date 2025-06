Pinotti e la difesa nazionale | Il ruolo dell’Italia? È stare con l’Ue

Roberta Pinotti, figura di spicco della difesa italiana, riflette sul suo ruolo e sull’evoluzione della politica internazionale. Dal 2013 al 2018, ha guidato il dicastero con determinazione, affrontando sfide complesse e cambiamenti globali. Ora, in un contesto ancora più incandescente, ci chiede: Donald Trump è ancora l’uomo di allora? La differenza, sì, ma anche le continuità di una geopolitica in costante mutamento, sono al centro del suo ragionamento.

Già sottosegretaria e poi ministra della Difesa dal 2013 al 2018, in quota Pd con i governi Letta, Renzi e Gentiloni, Roberta Pinotti – genovese, 64 anni –, nell’analizzare la situazione sempre più incandescente dello scacchiere internazionale non può che partire da una vecchia conoscenza, politicamente parlando. Pinotti, nel 2017 lei guidava la Difesa e negli Usa Donald Trump esordiva da presidente. È lo stesso uomo di allora? "La differenza, sostanziale, più che in Trump sta nelle persone attorno a lui. Ricordo una conversazione con il senatore John McCain, repubblicano di lungo corso, già sfidante di Obama. 🔗 Leggi su Quotidiano.net