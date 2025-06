Pinguini Tattici Nucleari ad Ancona la commozione per Giulia Tramontano Due proposte di matrimonio e grande festa

L’entusiasmo si accende ad Ancona, il pubblico esplode di gioia e commozione al ritmo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra musica travolgente e momenti di pura emozione, si aggiungono due proposte di matrimonio e una grande festa, rendendo questa serata indimenticabile. La magia si diffonde tra luci scintillanti e coriandoli, testimoniando che ogni concerto è un’esperienza unica e coinvolgente. E così, la notte si conclude con un sorriso e tanta felicità...

Ancona, 23 giugno 2025 – “Hello World”: al tour dei Pinguini Tattici Nucleari dopo il countdown esplode la festa. Ci sono 400 metri quadri di ledwall a fare da contorno al palco dove i secondi scandiscono il tempo dello show che prende il via con un’esplosione di colori: 18 cannoni sparano 350 chili di coriandoli e dopo ‘Hello World’, title track dell’ultimo disco che dà anche il nome al tour negli stadi è il momento di ‘Ringo Star’, mentre il buio che scende sul Del Conero stracolmo (almeno 35mila i presenti ) illuminato dai cellulari regala un’atmosfera magica. Il momento del rito arriva subito dopo, con ‘Hold on’: “I tatuaggi sono una cosa banalissima il giorno oggi, ma poi ci siete voi che decidete per tutta la vita di avere qualcosa di nostro sulla pelle – le parole di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini – e allora ci siamo detti, perché non fare qualcosa in cambio, salire sul palco con noi e tatuarsi in contemporanea di una canzone che parla proprio di questo, tatuaggi sulla pelle: Luca deve aver selezionato qualcuno, una coraggiosa che salirà su questo palco, vieni vieni Chiara”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pinguini Tattici Nucleari ad Ancona, la commozione per Giulia Tramontano. Due proposte di matrimonio e grande festa

