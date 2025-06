Pilotava le indagini in cambio di favori | nuove accuse per l’ex assessore Sergio Gambino

Nuove ombre si addensano sull’ex assessore Sergio Gambino, accusato di aver pilotato le indagini in cambio di favori. I pubblici ministeri sostengono che abbia tentato di alterare un'inchiesta sulla rissa e di aver divulgato contenuti riservati delle riunioni in Prefettura. Una vicenda che rischia di mettere in discussione l’integrità di chi dovrebbe tutelare la legalità. La verità sta emergendo, e il cammino giudiziario prosegue con determinazione.

Secondo i pm cercò di alterare un'inchiesta per rissa e riferì contenuti riservati di riunioni in Prefettura.

Appalti pilotati in cambio di favori, l’imprenditore esce dal carcere dopo 72 giorni - Marco Castrignanò, imprenditore di Sanarica, uscito dal carcere dopo 72 giorni, è coinvolto in un'indagine su appalti pilotati e favori illeciti tra impresa e amministrazione pubblica.

