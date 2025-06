Piccinocchi cambia veste La nuova vita del capitano

Mario Piccinocchi, il carattere e la leadership incarnati in campo, ha scelto di cambiare veste: da capitano dell’Alcione a protagonista nel mondo professionistico. La sua esperienza si arricchisce di nuovi stimoli e sfide, portando con sé la determinazione di sempre. Questa evoluzione rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un passo importante per il suo percorso e per la squadra. La sua storia sta per scrivere un nuovo capitolo ricco di successi e soddisfazioni.

Si dice che il capitano della squadra sia l’emanazione in campo dell’allenatore. Un trait d’union tra il tecnico e la squadra, fuori e dentro il campo, fondamentale per trasferire al gruppo il pensiero del timoniere. Mario Piccinocchi (nella foto) ha indossato per quattro anni la fascia di capitano dell’Alcione, nell’ultima si è tolto la soddisfazione di vivere la prima stagione tra i professionisti degli orange, che ha contribuito a portare fino alla Serie C. Lo ha fatto con Giovanni Cusatis allenatore e, superata la soglia dei trent’anni, ha deciso di cambiare ruolo. Da capitano, ruolo svolto fin dal suo arrivo tra gli arancioni, a collaboratore tecnico del tecnico per cui ha giocato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Piccinocchi cambia veste. La nuova vita del capitano

In questa notizia si parla di: capitano - piccinocchi - cambia - veste

Lucio Corsi anche all’Eurovision 2025 veste sempre uguale, perché non cambia mai i vestiti - Lucio Corsi, star della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, si presenta come sempre con il suo iconico look.

Piccinocchi cambia veste. La nuova vita del capitano; È il volto dell'impresa del secolo: cresciuto nel Milan, ora è il capitano del miracolo Serie C.

Piccinocchi cambia veste. La nuova vita del capitano - Il centrocampista dell’Alcione lascia la fascia e diventa collaboratore di Cusatis "Curiosità, umiltà e dedizione per raggiungere i risultati che meritiamo". Lo riporta sport.quotidiano.net

Mario Piccinocchi, il capitano dell'Alcione promossa in Serie C: «Siamo una squadra di laureati, ora sogno un derby con il Milan» - Mario Piccinocchi, 29 anni, è il capitano e centrocampista dell’Alcione ... Come scrive milano.corriere.it