Piazzale del Verano corsa contro il tempo per il restyling Dopo sei anni non c' è neanche la gara per i lavori

Dopo sei anni di attese e di promesse non mantenute, il restyling di Piazzale del Verano sembra ancora un miraggio. Tre anni di approvazione del progetto definitivo e di lunghe attese senza una gara d’appalto nemmeno annunciata. È il momento di accelerare, perché il tempo che passa è un’occasione persa per rendere questa zona più vivibile e accessibile. La città merita risposte concrete, non solo promesse.

Tre anni. È il tempo trascorso dall'approvazione del progetto definitivo di restyling e semi pedonalizzazione di piazzale del Verano. Tre anni di approfondimenti tecnici, sopralluoghi, interlocuzioni tra istituzioni, enti e società che gestiscono i sotto servizi. Tre anni, ancora, di nulla. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Piazzale del Verano, corsa contro il tempo per il restyling. Dopo sei anni non c'è neanche la gara per i lavori

In questa notizia si parla di: anni - piazzale - verano - tempo

È morto José Pepe Mujica, ex presidente dell’Uruguay: aveva 89 anni ed era malato da tempo - È scomparso Josè 'Pepe' Mujica, ex presidente dell'Uruguay, all'età di 89 anni. Leader carismatico e simbolo di umiltà , Mujica ha guidato il Paese dal 2010 al 2015.

LagaBrigante canta Ivan Graziani LagaBrigante rende omaggio a Ivan Graziani con una reinterpretazione di “Fuoco sulla collina” A 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani, il gruppo folk-rock teramano celebra il cantautore con una personale e intensa versione Vai su Facebook

Che fine ha fatto la pedonalizzazione di piazzale del Verano; Piazza del Popolo piena di vita: «Siamo l’opposizione a Meloni»; Sabato 14 dicembre a Roma manifestazione NO DDL Sicurezza.

Roma, investito e ucciso a piazzale del Verano. Falciato sulla strada a 74 anni - Un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato investito in via Tiburtina all’altezza di piazzale del Verano. iltempo.it scrive

Piazzale del Verano: uomo morto nel parco, a trovarlo un passante - tratterebbe di un rifugiato di origini etiopi di 24 anni che da tempo viveva nelle strade di zona. Lo riporta romatoday.it