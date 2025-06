Piazza microspie ma l' azienda per cui lavora lo fa pedinare da un detective e lo licenzia | condannata

Una vicenda sorprendente emerge dall'intricata realtà delle intercettazioni: un detective, incaricato di piazzare microspie per le Procure siciliane, viene licenziato “per giusta causa” dalla stessa azienda per cui lavorava, Area spa, che lo aveva inaspettatamente fatto seguire da un investigatore. Un episodio che mette in discussione i limiti dell'etica e del confine tra legalità e inganno, lasciando tutti con un interrogativo: chi controlla chi?

Piazzava microspie e altri strumenti per le intercettazioni per conto di diverse Procure siciliane e delle forze dell'ordine e alla fine, però, è stato licenziato "per giusta causa" dalla ditta per cui lavorava, la Area spa, che - ironia della sorte - lo aveva fatto seguire da un investigatore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Piazza microspie, ma l'azienda per cui lavora lo fa pedinare da un detective e lo licenzia: condannata

In questa notizia si parla di: microspie - piazza - azienda - lavora

Metro C, ecco come lavora l'idrofresa dei record a piazza Venezia - La futura stazione della metro C a Piazza Venezia, prevista entro il 2035, rappresenta un intervento imponente per la creazione di una vera e propria stazione-museo.

L’ex presidente di Ferretti denuncia la presenza di microspie nei suoi uffici. La società si smarca e si considera parte lesa. Sullo sfondo, le questioni legate al controllo strategico della nautica raccontate un anno su Formiche Vai su X

Ferretti, microspie nell’ufficio di un consigliere cinese. L’azienda: “Noi parte lesa”; Dossier e spioni: così abbiamo scoperto il nuovo scandalo che fa tremare il potere; Datore di lavoro installa una microspia nella vettura usata dai dipendenti, il tribunale lo condanna per un reato non più previsto dal Codice Privacy.

Piazza Italia Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi - Piazza Italia SpA è un’azienda italiana specializzata nella produzione tessile e nella vendita di abbigliamento, calzature e accessori per uomo, donna e bambino (kids). Scrive ticonsiglio.com

Piazza Italia Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi - Vi diamo anche Napoli, Rimini, Roma Il candidato ideale è diplomato e ha maturato almeno un anno di ... Segnala msn.com