Pianofestival Spring | quattro serate tra grandi compositori e talento al pianoforte

Preparati a vivere un’esperienza unica tra note e emozioni: il Pianofestival Spring trasformerà la suggestiva Chiesa dell’Immacolata di Aversa in un palcoscenico di grande musica, svelando capolavori senza tempo e talenti emergenti. Quattro serate di pura magia musicale, dal 23 al 30 giugno, ti aspettano per celebrare la bellezza del pianoforte in un’atmosfera coinvolgente e accessibile a tutti. Non perdere questo imperdibile viaggio tra arte e passione!

Un viaggio tra i capolavori della musica per pianoforte, immersi nella suggestiva cornice della Chiesa dell'Immacolata di Aversa: è questo lo spirito del Pianofestival Spring, rassegna concertistica che si terrà dal 23 al 30 giugno con quattro appuntamenti a ingresso libero e un programma ricco.

Pianofestival Spring & Festa della Musica

Pianofestival Spring con il piano duo Alessandro Licchetta & Andrea Sequestro ad Aversa - Dopo il successo del concerto di Luis Sanchez che coinvolto la platea con un programma tra il classicismo e la musica argentina di Ginastera, il Pianofestival Spring prosegue ...

Pianofestival Spring & Festa della Musica - Prosegue ad Aversa il Pianofestival Spring con un doppio concerto presso la Basilica Abbaziale di S.