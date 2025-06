Piano Mattei due avvisi per percorsi e potenziamento strutture all’estero degli ITS Academy Scadenza 26 agosto

Il Piano Mattei si evolve con due nuovi avvisi rivolti alle Fondazioni ITS Academy, pronti a potenziare la dimensione internazionale della formazione superiore. Un’occasione imperdibile per sviluppare attività all’estero e migliorare le strutture internazionali, contribuendo a creare figure professionali sempre più competitive sul mercato globale. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 26 agosto: non lasciatevi sfuggire questa opportunità di crescita e innovazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi rivolti alle Fondazioni ITS Academy, con l’obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale della formazione tecnologica superiore. Le iniziative si inseriscono all’interno del Piano Mattei, e intendono promuovere sia la realizzazione di attivitĂ formative all’estero sia il miglioramento delle strutture e dei laboratori presso sedi internazionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: piano - mattei - avvisi - strutture

Marco Minniti e il Piano Mattei: «L?Italia ha avuto la vista lunga, ora diventi europeo» - Marco Minniti, con la sua consueta passione, sottolinea l'importanza del Piano Mattei, un'iniziativa che dimostra la lungimiranza dell'Italia.

Piano Mattei, due avvisi per percorsi e potenziamento strutture all'estero degli ITS Academy. Scadenza 26 agosto; Riunione della Cabina di regia per il Piano Mattei; A Morbegno apre l’ospedale di comunità : superato il problema del personale.

Piano Mattei, due avvisi per percorsi e potenziamento strutture degli ITS Academy all’estero. Scadenza 26 agosto - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi rivolti alle Fondazioni ITS Academy, con l’obiettivo di rafforzare ... Scrive orizzontescuola.it

Meloni al vertice sul Piano Mattei: “Gli accordi firmati oggi valgono 1,2 miliardi di impegni concreti” - “Abbiamo costruito un percorso che ci porta oggi a risultati concreti e significativi”, dice la premier in apertura del summit a Roma. Come scrive ilfoglio.it