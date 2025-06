Piani di studio personalizzati per gli studenti Plusdotati e iscrizione anticipata alla classe successiva In arrivo le nuove regole

Gli studenti plusdotati meritano un’attenzione speciale: con i nuovi piani di studio personalizzati e l’iscrizione anticipata alla classe successiva, si apre una strada più inclusiva e stimolante. La recente approvazione del disegno di legge da parte della 7ª Commissione Cultura del Senato rappresenta un passo importante per valorizzare il loro talento e garantire un percorso educativo su misura. L’articolo approfondisce come queste innovazioni possano trasformare il sistema scolastico e rispondere ai bisogni di ogni studente.

La 7ª Commissione cultura del Senato ha completato l’esame degli emendamenti relativi al disegno di legge per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo. L’iniziativa legislativa mira a introdurre strumenti e misure educative mirate per rispondere in maniera adeguata ai bisogni di questi studenti, spesso non identificati in modo tempestivo e conseguentemente esclusi da percorsi formativi idonei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

