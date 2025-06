Petrolio in rialzo ma senza shock | cosa sta accadendo

Il petrolio registra un leggero rialzo, ma senza scatenare lo shock temuto dagli analisti. Mentre i prezzi aumentano di poco sopra un dollaro per Brent e WTI, il mercato sembra rassicurato, nonostante le tensioni legate allo stretto di Hormuz. Questo atteggiamento riflette una percezione di equilibrio tra domanda e offerta, lasciando intuire che le preoccupazioni geopolitiche siano al momento più un bluff che una minaccia reale. Ma cosa ci riserva il futuro?

Sono in rialzo i prezzi del petrolio, ma la reazione appare ancora una volta più contenuta di quanto si prevedesse, con rialzi che si aggirano poco sopra il dollaro sia per la qualità Brent che per il WTI, contro i 3-5 dollari attesi dagli esperti. Un segnale che il mercato non è preoccupato per la minaccia di chiusura dello stretto di Hormuz, che sembra a molti un bluff più che un’ipotesi realistica, e che sconta l’effetto bilanciamento prodotto dalla politica di aumento dell’offerta avviata dall’ Opec+. Le quotazioni del greggio. La settimana prende il via con un rialzo del prezzo del greggio contenuto in misura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Petrolio in rialzo ma senza shock: cosa sta accadendo

In questa notizia si parla di: petrolio - rialzo - shock - cosa

“Furiosa”. Chiara Ferragni shock: cosa succede, il gesto che non lascia dubbi - Nel turbinio del gossip, Chiara Ferragni cattura l'attenzione dopo un gesto che ha lasciato molti senza parole.

La recente escalation militare tra Israele e Iran ha riacceso i timori di uno shock energetico globale, con un forte rialzo del prezzo del petrolio e una conseguente ondata di acquisti su Etf e Etc petroliferi Vai su X

Petrolio in rialzo ma senza shock: cosa sta accadendo; Gli analisti guardano al petrolio e temono un nuovo shock; Attacco Usa all'Iran: cosa accade ora? Gli analisti guardano al petrolio e temono un nuovo shock.

Attacco Usa all'Iran: cosa accade ora? Gli analisti guardano al petrolio e temono un nuovo "shock" - Una delle principali preoccupazioni per i mercati riguarda il potenziale impatto degli sviluppi in Medio Oriente non solo per quanto riguarda i prezzi del petro ... Riporta infodifesa.it

Gli analisti guardano al petrolio e temono un nuovo "shock" - Le contrattazioni sono attualmente ferme, ma secondo gli analisti, alla ripresa i prezzi del petrolio potrebbero salire rapidamente a causa dei timori di ritorsioni da parte dell'Iran. Scrive msn.com