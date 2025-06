Petrolio e gas volatili guardano a evoluzione Medio Oriente

In un panorama energetico sempre più volatile, petrolio e gas si interrogano sul futuro del Medio Oriente dopo le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran. L’attenzione si concentra sullo Stretto di Hormuz, crocevia strategico e simbolo di instabilità. Un qualsiasi evento in questa zona potrebbe scatenare un’impennata dei prezzi dell’energia, influenzando l’economia globale e creando nuove sfide per le banche centrali, che devono navigare tra rischi e opportunità.

Petrolio e gas ancora volatili mentre si guarda all'evoluzione in Medio Oriente dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran. L'attenzione si concentra sullo Stretto di Hormuz, dopo le minacce di chiusura da parte di Teheran. La chiusura di Hormuz o anche solo l'instabilità della zona "farebbero impennare i prezzi dell'energia, con conseguenze dirette sull'inflazione globale, rallentamenti nella crescita e nuove sfide per le banche centrali nei prossimi mesi", spiega Giovanni De Mare, head of Italy di AllianceBernstein. In altalena il greggio che gira nuovamente in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,96% a 74,55 dollari al barile.

Medio Oriente, quanto aumenterà il petrolio con la chiusura dello Stretto di Hormuz? - La tensione crescente nel Medio Oriente potrebbe portare a un'impennata dei prezzi del petrolio, con stime che prevedono un aumento tra il 20% e il 30% nel caso di chiusura dello Stretto di Hormuz.

