L’aumento dei prezzi del petrolio e del gas, scatenato dalle minacce allo Stretto di Hormuz, mette in allerta l’Italia. Con un potenziale calo del 20% nel gas e del 30% nel petrolio, il nostro Paese si trova di fronte a sfide economiche e strategiche. Tra sostituzioni energetiche e rischi di speculazione, quali sono le reali conseguenze e come possiamo prepararci? Scopriamolo insieme.

"Rischiamo un 20% di gas e un 30% di petrolio in meno", ha sostenuto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, chiarendo che da un lato il Paese riuscirebbe a sostituire il flusso che verrebbe a mancare, ma al contempo pagherebbe l'aumento del prezzo, dovuto in parte anche una "cattiva speculazione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Petrolio, boom dei prezzi dopo minacce allo Stretto di Hormuz: cosa rischia l’Italia?

