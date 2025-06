Petrolio annulla i guadagni gas resta in rialzo

Lontano dai picchi di inizio settimana, il mercato petrolifero si raffredda: i future annullano i guadagni, mentre il gas resta in rialzo, alimentato dalla crescente tensione tra Israele e Iran. I prezzi del Brent e del Wti si mantengono sotto le soglie critiche, ma l’incertezza geopolitica continua a influenzare gli scenari energetici mondiali, creando un contesto di volatilità che potrebbe durare ancora a lungo.

Le pressioni sul petrolio diminuiscono, e i future azzerano i rialzi. L'offerta e la produzione non hanno per ora subito ripercussioni e il Brent si mantiene sotto i 78 dollari (76,87 -0,17%). Il Wti cede lo 0,22% a 73,68 dollari. Resta invece in rialzo il future sul gas con il Ttf che sale dello 0,54% a 41,15 euro al megawattora. Da quando Israele ha attaccato l' Iran, più di una settimana fa, il mercato petrolifero teme un'escalation della crisi. I benchmark del greggio sono saliti, i volumi delle opzioni sono aumentati e la curva dei futures si è spostata per riflettere i timori di un'interruzione a breve termine delle forniture.

