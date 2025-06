Petrolio alle stelle con l' incubo di Hormuz gas a 41,90 euro e Borse europee in calo Entro stasera la decisione sullo Stretto

Il prezzo del petrolio schizza alle stelle, alimentando l'incubo di una crisi energetica globale. Gas a 4190 euro e borse europee in calo riflettono l'incertezza crescente, mentre si avvicina la decisione cruciale sullo Stretto di Hormuz. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a scuotere i mercati, lasciando gli investitori in attesa di risposte che potrebbero cambiare il volto dell’economia mondiale. È il momento di capire quali saranno le conseguenze di questa escalation.

Il petrolio è in rialzo dopo le tensioni geopolitiche con l'attacco degli Stati Uniti all'Iran e la minaccia di quest'ultima di chiudere lo Stretto di Hormuz. Secondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Petrolio alle stelle con l'incubo di Hormuz, gas a 41,90 euro e Borse europee in calo. Entro stasera la decisione sullo Stretto

Petrolio alle stelle con l'incubo dello Stretto di Hormuz: Wti a 74,69 dollari, gas a 41,90 euro. E l'Europa apre in calo - Il petrolio alle stelle mette in allarme i mercati globali, con il WTI che raggiunge i 74,69 dollari e il gas a 41,90 euro, mentre l’Europa apre in calo.

