Pestato a 17 anni durante un controllo a Borgo Vecchio | condannati 4 poliziotti

La vicenda, risalente a qualche tempo fa, ha sconvolto l’opinione pubblica e riaccende il dibattito su abuso di potere e giustizia. Quattro poliziotti condannati per aver brutalmente pestato un ragazzo di 17 anni durante un normale controllo a Borgo Vecchio, lasciandolo in ospedale con il naso rotto e una prognosi di un mese. Una sentenza che segna un importante passo verso la responsabilità e la tutela dei diritti civili, ma che richiede ancora riflessione e azioni concrete.

Avrebbe dovuto essere un normale controllo da parte della polizia, ma per un ragazzo di appena 17 anni si sarebbe invece trasformato in un pestaggio, tanto che il giovane era finito in ospedale, col naso rotto, lividi e una prognosi di un mese. In questi giorni per la vicenda - che risale alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Pestato a 17 anni durante un controllo a Borgo Vecchio": condannati 4 poliziotti

